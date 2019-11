L’attore rossanese Moisè Curia tra i protagonisti della fiction televisiva “Pezzi unici”

L'attore rossanese Moisè Curia (nel ruolo di Elia) tra i protagonisti della nuova fiction televisiva “Pezzi Unici” andata in onda, ieri sera su Rai Uno. Una coproduzione Rai Fiction-Indiana Production, una serie tv scritta da Donatella Diamanti, Isabella Aguilar, Fabrizio Lucherini e Cinzia TH Torrini. Pezzi unici narra la storia di un artigiano fiorentino, Vanni, interpretato da Sergio Castellitto, specializzato nella lavorazione del legno.

Vanni lavora nella bottega tramandata dalla famiglia, ma ha un carattere burbero, chiuso, cupo perché la sua vita è stata segnata da più di un triste evento. Il figlio Lorenzo è morto suicida dopo un periodo di dipendenza dalla droga. La moglie, in seguito a questo tragico evento, ha lasciato Vanni accusandolo di non esserci stato nel momento in cui Lorenzo aveva bisogno di aiuto, in realtà, però, al momento del suicidio, il ragazzo si era già allontanato dalla droga e insegnava artigianato in una casa famiglia. Dopo la morte del figlio, sarà proprio Vanni a proseguire il percorso iniziato da Lorenzo con gli allievi della casa famiglia e, attraverso questa esperienza, l'artigiano fiorentino, capirà che, probabilmente, Vanni non è morto suicida, come tutti credono, e che proprio quei ragazzi potrebbero conoscere la verità. Pezzi Unici è un mistery-drama che, in modo particolare, appassionerà i telespettatori.

Ricco il cast di “Pezzi Unici”, a partire da Sergio Castellitto (protagonista della fiction) per continuare con Giorgio Panariello che comparirà in alcune puntate e di Loretta Goggi che torna a lavorare con Cinzia TH Torrini dopo i successi di “Un'altra Vita” e “Sorelle”. Di seguito il cast completo di Pezzi Unici: Moisè Curia, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Lucrezia Massari, Carolina Sala, Margherita Tiesi, Lorenzo De Moor, Marco Cocci, Renato Marchetti, Katia Beni, Antonio Zavatteri, Sandra Ceccarelli, Andrea Muzzi, Giulio Berruti. La fiction è stata girata interamente a Firenze. Questa si articolerà in 12 episodi che saranno trasmessi in 6 serate (2 episodi a settimana).

Verrà toccato, inevitabilmente, il tema della crisi dell'artigianato in Italia, anche se, come Cinzia TH Torrini ha sottolineato in conferenza stampa, lo si farà per rieducare al bello. Una volta in onda, proprio come per tutte le altre fiction o miniserie tv delle reti Rai, sarà possibile vedere in streaming “Pezzi Unici" su Raiplay. Basterà avere un dispositivo che lo permetta: smartphone, tablet, pc.