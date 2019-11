Amaroni, 440 grammi di marijuana nel magazzino dell’impresa edile dove lavora. Arresto

È stato messo ai domiciliari T.G., un operaio di 44 anni, arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga. A seguito di una perquisizione, i carabinieri di Girifalco hanno trovato nella sede dell’impresa edile dove lavora l’uomo, in località San Luca ad Amaroni, 440 grammi di marijuana suddivisi in più contenitori ed involucri di plastica, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Il tutto era nascosto all’interno di un garage adibito a magazzino.