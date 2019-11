Lite degenera fuori da una pizzeria, spunta una lametta: uomo viene ferito al collo

Una lite che - probabilmente a causa dell’uso dell’alcol - è poi degenerata in un tafferuglio in cui sono volati pugni, spinte e calci, tanto che uno dei due coinvolti, è rimasto ferito al collo.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri a Pentone, nel catanzarese, dove - dopo una segnalazione al 112 - sono dovuti intervenire i carabinieri della sezione radiomobile del capoluogo.

Giunti sul posto, una nota pizzeria del posto, i militari hanno cercato di ricostruire l’accaduto accertando che, poco prima, i due uomini, si presume appunto in stato di ebbrezza, avevamo iniziato a litigare per una questione di poco conto e, nel breve, e come spesso accade, dalle parole erano poi passati alle vie di fatto.

Nei momenti concitati della baruffa gli investigatori presumono che uno di loro, un 68enne, T.A. le sue iniziali, con una piccola lametta abbia colpito al collo il suo avversario.

Entrambi sono stati portati nel pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro dove il ferito ha ricevuto una prognosi di dieci giorni, mentre il presunto aggressore, che ha rifiutato le cure mediche, sarà ora denunciato in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali aggravate.