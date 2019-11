“Pizzicato” in auto con 28 dosi di coca, 18enne finisce in manette

Un 18enne catanzarese con precedenti di polizia, Cosimo Bevilacqua, è finito in arresto dopo che i carabinieri di Rione Modena, a Reggio Calabria, l’hanno fermato in via Maresciallo Cusmano del Rione Marconi del capoluogo dello Stretto, a bordo di una vettura su cui viaggiava insieme ad altre due persone e, perquisito, gli hanno ritrovato addosso quasi 20 grammi di cocaina, suddivisa in 28 dosi in involucri di carta stagnola.

Il giovane è così finito ai domiciliari, mentre la droga è stata sequestrata per essere successivamente trasmette agli specialisti del Ris di Messina per essere analizzata.

L’arresto del 18enne è avvenuto nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma per contrastare la criminalità diffusa, in modo particolare proprio lo spaccio di stupefacenti.

Un’attività che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria sta svolgendo in tutta la provincia con particolare attenzione alle aree più “complesse” e che necessitano di una adeguata attività di controllo straordinario.