Tragico impatto tra una moto e un’auto, un’altra giovane vittima della strada

Ancora un giovane che perde la vita, un’altra tragedia della strada che si somma alle decine che ormai si registrano impietosamente sulle principali arterie della nostra regione.

L’ennesimo incidente mortale nella tarda serata di ieri, a Reggio Calabria, dove a pagare un crudele prezzo è stato un 24enne, Walter Domenico Zema, deceduto dopo un impatto avvenuto tra la moto su cui viaggiava ed un’auto, una Fiat Panda al cui volante vi era una donna rimasta a sua volta lievemente ferita.

La tragedia nel rione Modena, lungo la via Modena San Sperato, nella zona sud del capoluogo dello Stretto: un impatto che è stato purtroppo fatale per il centauro. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.