Calcio a 5. Bovalino, un altro pareggio interno che lascia l’amaro in bocca

Foto di Raffaele Marzano

È stata una bella ed emozionante partita quella che si è disputata ieri, venerdì 16, a Bovalino, al Pala La Cava; ad affrontarsi c’erano la formazione locale di calcio a 5 e la Gear Sport di Piazza Armerina (Enna), due squadre in forma e particolarmente cariche anche per i risultati esaltanti conseguiti nella precedente giornata di campionato.

I padroni di casa erano reduci dalla splendida vittoria esterna conseguita in terra sicula, ad Agrigento per l’esattezza, contro l’Akragas Futsal (1-5) e gli ospiti, invece, provenivano dall’esaltante vittoria interna contro l’Agriplus Mascalucia (10-5).

Palazzetto gremito di tifosi, come ormai è consuetudine per le partite interne degli amaranto, e adrenalina alle stelle al momento di scendere in campo.

Dopo due tempi molto tirati e giocati con grande ritmo e slancio da entrambe le squadre, ad offuscare la bontà dell’incontro ci hanno pensato gli arbitri che hanno offerto una direzione di gara alquanto discutibile, un vero peccato visto che la posta in palio era piuttosto alta e vincere voleva dire senz’altro spiccare il volo verso le primissime posizioni di classifica.

Comunque, nonostante il pareggio le posizioni rimangono quasi invariate ed il primato non è poi così distante. Infatti, il programma della prossima giornata di campionato (8a), prevede la sfida in Sicilia tra la Gear Sport (13 punti e terzo posto) e la capolista Città di Cosenza (18 punti e primato solitario), ed il delicato incontro, invece, tra il Lamezia Soccer (secondo con 15 punti) ed il Bovalino calcio a 5 (12 punti e quarto posto).

Per la cronaca, l’incontro di oggi termina con un roboante 7-7 che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino al termine dell’incontro. Ottima la prestazione dei siciliani che hanno conteso la vittoria ai padroni di casa fino all’ultimo e tornano a casa con un meritato pareggio, anche se con una direzione di gara diversa e soprattutto maggiormente equa, il risultato poteva essere certamente diverso.

Al termine dell’incontro, proprio per questo motivo, emerge una grande insoddisfazione, come nelle dichiarazioni a caldo dei padroni di casa:

“Rimaniamo delusi da una direzione di gara alquanto discutibile, un peccato vista l’importanza della posta in palio in un campionato di categoria nazionale come la sere B. Nulla da imputare ai nostri avversari cui facciamo i più sinceri complimenti per l’ottima prestazione. Oggi, però siamo costretti a chiedere maggiore rispetto, soprattutto in considerazione dei grandi sacrifici che giornalmente facciamo tutti: dirigenza e giocatori in primis ma anche i tifosi che ci sono sempre vicini e non ci fanno mai mancare il loro prezioso supporto. Quella di oggi è stata un’altra grande prestazione che meritava indubbiamente un risultato diverso, anche se riconosciamo che gli ospiti si sono ben comportati e ci hanno reso la vita particolarmente difficile. Nelle prossime ore il Presidente Vincenzo Scordino che ha seguito l’incontro da fuori sede, rilascerà una sua dichiarazione”

IL TABELLINo

BOVALINO-G.E.A.R. SPORT 7-7

Bovalino: Dias, Gelonese, Pacilio, Alvaro, Benavoli, Federico, Scervino, Racco, Avarello, Errante, Robledo, Pavone. All. Venanzi

G.e.a.r: Avola, Alessandro, Filetti, Tamurella, Russo, Dornelles, Farinato, Borges, Sanalitro, Falcone, La Mattina, Castronovo. All. La Morella

Marcatori BC5: Crivi (4), Crespo, Avarello, autogol