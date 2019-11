Bocce. Raffa Serie A. Rende battuta in casa dal Mosciano, rinviata la gara della Catanzarese

raffa-serie-a-citta-di-rende-nova-inox-mosciano-01

Nei campionati di Serie A di Raffa alla Città di Rende non riesce la partita della svolta per risalire la china e fare morale. Cosentini che perdono dunque la seconda partita consecutiva, la quarta nelle prime cinque giornate di campionato.

Un inizio di stagione difficile che di certo non sta premiando gli sforzi della società del presidente Daniele Salerno e le buone individualità della squadra del tecnico Cristiano.

Contro gli abruzzesi di Mosciano, la compagine di casa tiene solo il primo tempo, che avrebbe anche potuto chiudere in avanti se non fosse stato per qualche errore di troppo nel set di terna. Poi gli ospiti, allenati da Di Domenico, comandano e chiudono la gara nel secondo turno sul 3-5 finale.

Dopo cinque giornate la Città di Rende stazione ancora all’ultimo posto in classifica, a quota un punto. Il discorso salvezza ora si complica per davvero: sabato prossimo in casa di Montegranaro (AP) è vietato sbagliare.

In Serie A2 accolta, intanto, la richiesta della Catanzarese di non disputare la partita di campionato contro la Martanese a seguito della recentissima scomparsa del presidente dei giallorossi Filippo Caliò. La gara verrà recuperata sabato 21 dicembre.

ILTABELLINO

Città di Rende vs Nova Inox Mosciano 3-5 (48-52)

Mazzuca-Carbone-Bianco vs Santone-Rocchetti-Rosati 7-8; Carbone vs Rosati 8-3; Parise vs M. Di Nicola 8-4; Parise vs M. Di Nicola 5-8; Mazzuca (1° set Spadafora)-Carbone vs Santone-Rosati 6-8, 2-8; Parise-Veloce vs Adorante-M. Di Nicola 8-5, 4-8

All. Città di Rende: Gianluca Cristiano

All. Nova Inox Mosciano: Antonio Di Domenico

Direttore: Emilio Segreti di Cosenza (arbitri: Conte - Gaudio)

CLASSIFICA:

Fashion Cattel 10, Montesanto 10, Boville Marino 10, Nova Inox Mosciano 10, Aper 7, Fontespina 5, Montegranaro 2, Città di Rende 1