Giunge alla 10° edizione il Pmi day: giovani crotonesi faccia a faccia con il mondo dell’impresa

Pmi day: incontro con il maestro orafo Affidato

Organizzato da Confindustria Crotone, si è svolta anche quest’anno con successo la decima edizione del Pmi day, la Giornata nazionale promossa da Piccola Industria di Confindustria per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità.

Grazie alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici, Laura Laurendi e Ida Sisca, quest’anno il PMI day ha coinvolto 40 studenti dell’Istituto tecnico Guido Donegani, accompagnati dal prof. Daniele Albanese, e dell’Istituto professionale Sandro Pertini, guidati dal prof. Giovanni Porcelli.

Accolti da Fausta Dovico, componente del Consiglio Direttivo di Confindustria Crotone e della Sezione Chimica, Energia e Ambiente di Unindustria Calabria, i ragazzi hanno visitato gli studi televisivi di Video Calabria ed il laboratorio orafo di Michele Affidato.

È stato raccontato ai giovani il mondo della comunicazione televisiva, l’impatto del digitale sul futuro dell’informazione, le competenze e le opportunità di lavoro legate al web.

Nel suo show room, l’orafo Michele Affidato ha raccontato agli studenti il percorso dalla creazione del gioiello alla produzione artigianale di preziosi ispirati dai colori e dalla storia del nostro territorio.

“Il Pmi day da 10 anni è un’occasione per raccontare la storia delle nostre aziende, l’orgoglio, i valori e la cultura ma anche i sacrifici e l’impegno che ispirano e muovono il lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte” - ha dichiarato Fausta Dovico .

“Anche quest’anno – ha aggiunto - il tema guida dell’iniziativa è stato la lotta alla contraffazione, una battaglia fondamentale per salvaguardare le tipicità e le unicità del made in Italy. La sfida che affrontiamo portando giovani studenti nelle nostre aziende è quella di far capire il valore del fare impresa, l’impegno, la determinazione e la professionalità necessari per affrontare il futuro e per far emergere il proprio talento”.