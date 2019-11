Crotone. Riunita l’assemblea del Forum Terzo Settore della provincia dopo il “maremoto” in Comune

Da sinistra: Sestito, Bauckneht, De Lucia, Sacco, Vazzano, Basso, Comi, Castelli

L’assemblea dei soci del Forum Terzo Settore della provincia di Crotone è tornata a riunirsi per discutere di alcune importanti questioni di carattere sociale che interessano la comunità provinciale, anche – si legge in una nota - alla luce della difficile situazione politico-istituzionale venutasi a creare nella città di Crotone in seguito alle note vicende giudiziarie che hanno portato il sindaco ed alcuni assessori comunali alle dimissioni.(QUI)



L’incontro si è svolto nella giornata del 15 novembre, presso la sede del Comitato Territoriale Arci di Crotone. Il portavoce del Forum, Pino De Lucia, ha presieduto l’incontro illustrando alcuni temi di particolare interesse per l’attività dell’organismo di rappresentanza del terzo settore provinciale; si è discusso di beni confiscati, del piano sociale regionale, della tutela ambientale anche con riferimento alla costituzione del Comitato “Crotone Pulita”.

E’ proprio su quest’ultimo punto è stato chiamato ad intervenire il direttore del CSV di Crotone, Filippo Sestito, che ha descritto la funzione di supporto tecnico che il CSV ha svolto nel percorso di costituzione del Comitato “Crotone pulita”, Comitato nato in relazione all’emergenza rifiuti che interessa il nostro territorio e di cui fanno parte anche diverse realtà aderenti al Forum provinciale.

Nel corso dell’assemblea è stata ribadita la necessità di promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.

L’assemblea ha poi condiviso una piattaforma programmatica basata su un rinnovato impegno del Forum Terzo Settore provinciale finalizzato a ricostruire meccanismi di partecipazione degli enti del terzo settore, dei cittadini, delle istituzioni nel processo di sviluppo sociale della comunità che non può prescindere dall’affermazione di una reale dimensione democratica.

Presente all’incontro anche il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Crotone, invitato a partecipare in ragione dello stretto rapporto di collaborazione in essere tra i due enti sin dalla costituzione del Forum e rappresentato dal presidente, Lucia Sacco, che nel corso della riunione ha sottolineato l’importanza di questa cooperazione ribadendo la necessità di operare con sempre maggiore impegno e determinazione.