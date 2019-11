Arrestato “aggressore seriale”, dopo la moglie se la prende anche con la nuova compagna

L’ennesimo caso di maltrattamenti tra le mura domestiche è stato accertato dalla Polizia. Questa volta i fatti si sarebbero svolti a Paola, nel cosentino, e il personale del Commissariato locale nella giornata di ieri ha tratto in arresto V.G., 50enne.

L’uomo avrebbe offeso quotidianamente il decoro e la dignità della sua nuova compagna, sottoponendola ad uno stato di sofferenza morale e psichica, tanto dal renderle la vita impossibile.

Il personale del Commissariato di Paola, diretto da Giuseppe Zanfini, avrebbe dunque accertato delle continue e violente aggressioni da parte del 50enne, sfociate sistematicamente in schiaffi e spintoni brutali contro le mura domestiche tant’è che, in alcune circostanze, alla malcapitata sarebbero stati causati un trauma cranico e un trauma toracico.

Si è arrivati a poter fermare le violenze dopo che grazie ad una richiesta di aiuto giunta alla Polizia per un singolo episodio, gli agenti hanno avviato delle indagini che avrebbero fatto emergere così una serie di violenze subite dalla vittima.

L’uomo è stato dunque deferito alla Procura della Repubblica di Paola, dove il Procuratore Pier Paolo Bruni ne ha richiesto la misura cautelare in carcere.

Da quanto appreso dalla Polizia, il 50enne sarebbe un “aggressore seriale” poiché già condannato in via definitiva dal Tribunale di Palermo per violenze nei confronti della sua ex moglie siciliana, ed attualmente stava scontando la pena a Paola, in regime degli arresti domiciliari.