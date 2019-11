Isola. Ragazzino beccato con dosi di marjuana: arrestato

I carabinieri di Isola di capo Rizzuto hanno fatto scattare le manette per un 20enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno notato il giovane che, alla vista dei militari, si dava alla fuga per la vie cittadine. Prontamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, il 20enne è trovato in possesso di 6 grammi di marjuana divisa in dosi.

Una successiva perquisizione domiciliare ha portata i carabinieri a rinvenire ulteriori 33 grammi della stessa sostanza, oltre al materiale per la pesatura.

Terminate le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Crotone.