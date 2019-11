Crotone. Ai domiciliari spacciava eroina comodamente da casa: arrestato 54enne

Un via vai sospetto dall’abitazione di un 54enne crotonese, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, ha incuriosito i Carabinieri del comando pitagorico che hanno deciso di fare irruzione nell’abitazione dell’uomo in questione.

L’intuito dei militari dell’arma non si era infatti sbagliato e nel corso di una minuziosa perquisizione sono saltate fuori ben 58 dosi di eroina. L’uomo – ristretto in casa – aveva dunque trovato un nuovo e comodo “lavoro” poiché i clienti gli bussavano direttamente alla porta.

Per il 54enne sono scattate inevitabilmente le manette. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori determinazioni della locale Procura della Repubblica.