Arance e mandarini in vendita per strada: sanzionato ambulante a Lamezia

Una serie di controlli sui venditori ambulanti sono stati operati ieri dalla Polizia Locale Lametina. Durante tale attività è stato sorpreso un commerciante che esponeva per la vendita su area pubblica una ingente quantità agrumi. Suddetta frutta era esposta lungo un’arteria comunale, contenuta in delle cassette direttamente adagiate sul manto stradale in palese violazione di elementari norme igieniche a tutela della sicurezza alimentare.

Constatata la mancanza di titoli autorizzativi alla vendita, nonché la mancanza della tracciabilità del prodotto, l’ambulante è stato sanzionato con oltre 5.000 euro di multa.

La merce – circa 100kg di arance e mandarini - è stata invece sottoposta a sequestro ed è poi stata donata in beneficenza alla casa di riposo comunale poiché giudicata commestibile dal Servizio di Igiene e Sanità Alimentare dell’Asp.