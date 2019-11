Scontro tra mezzi pesanti a Luzzi, due feriti. Persona estratta dalle lamiere

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi a Luzzi, in contrada Linze. Per cause in corso di accertamento, due mezzi pesanti si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e poi hanno trasportato i feriti nell’ospedale di Cosenza. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco del comando bruzio che hanno estratto dalle lamiere uno dei feriti.