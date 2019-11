Palazzetto dello sport Amantea, Asd beach&volley al presidente Iacucci: “Concludere i lavori”

Concludere i lavori esterni e aprire le porte del Palazzetto dello Sport. Sono le richieste del consiglio direttivo Asd Beach&Volley Amantea avanzate al presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, in una lunga lettera.

“Garantisca il diritto di poter praticare sport ai ragazzi di questo comprensorio -scrive il consiglio della società sportiva - sarebbe un gesto giusto per il bene ed il futuro di questa terra. I giovani, hanno bisogno di sapere che le istituzioni pensano anche alle loro esigenze e non solo ai problemi burocratici, dietro cui, spesso si nasconde la mancanza di volontà politica di fornire risposte chiare, in tempi brevi e semplici”.

Nella lettera la società ha ripercorso le tappe della vicenda, ricordando che la cittadina è orfana della struttura da almeno 30 anni, “a marzo 2011 venne annunciata la decisione della Provincia di Cosenza di acquisire il bene per portare a termine un’opera rimasta scheletro informe di cemento per decenni. A febbraio 2012 ci fu la consegna dei lavori il cui completamento era previsto per agosto 2013.

"Oggi abbiamo una meravigliosa cattedrale dello sport, completata esternamente ed internamente, ma inutilizzata e inutilizzabile. Sono più di due anni che l’utilizzo è inibito a causa della mancanza delle recinzioni divisorie di sicurezza esterne. Il paradosso è che l’apertura di quelle porte potrebbe permettere a tante associazioni di educare, insegnare ed essere presidio di legalità, sicurezza e punto di riferimento per famiglie e ragazzi”.