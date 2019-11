Controlli nel reggino, multe e sanzioni a negozi

Multe e verifiche a Sant’Eufemia d’Aspromonte e Bagnara Calabra, dove la Polizia stradale di Reggio Calabria e Catanzaro ha effettuato dei controlli in sei negozi identificando dieci persone ed esaminato venti veicoli.

Sono così emerse alcune violazioni per le quali gli agenti hanno elevato multe per la non corretta tenuta dei registri dello smaltimento rifiuti; sono in corso verifiche ed approfondimenti riguardanti una attività di compravendita di veicoli nuovi e usati.