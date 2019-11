Eternit abbandonato a pochi passi dal mare: sequestrata area di 1400mq

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Il Personale dei Nuclei Operativi di Polizia Ambientale delle Capitanerie di Porto di Gioia Tauro e Vibo Valentia stamane ha sequestrato un’area demaniale di circa 1400 mq adibita a discarica abusiva, ricadente al confine tra Nicotera e Rosarno.

Da un sopralluogo sul posto, i militari hanno rinvenuto materiale plastico, scarti di lavorazione per edilizia ed elettrodoestici oltre che considerevoli quantità di eternit, sparso sul terreno, anche frantumato, nonché molto pericoloso per la salute umana oltre che per l’ambiente.

Proprio per tale situazione la Guardia Costiera ha interessato le Aziende Sanitarie Provinciali competenti e le Amministrazioni civiche di Rosarno e Nicotera che immediatamente sono intervenute con proprio personale, anche al fine di bonificare l’area sottoposta a vincolo paesaggistico.