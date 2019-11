Incidente nella notte in Campania, muoiono madre e figlia calabresi

Hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sull’autostrada A30 fra Caserta e Salerno madre e figlia, si tratta di Teresa Furchì, 50 anni, e Caterina Costa, 25enne, di Brattirò, frazione di Drapia, nel vibonese. In gravi condizioni ed in prognosi riservata il marito Antonio Costa, 54 anni.

L'impatto, le cui cause sono in fase di esame da parte degli inquirenti, sarebbe avvenuto tra le 19:30 e le 20:30 appena pochi istanti dopo l’ultimo contatto telefonico avvenuto tra la famiglia ed alcuni parenti.

Stando alle prime indiscrezioni l'incidente sarebbe stato causato da una serie di tamponamenti a catena. Gravi le condizioni anche per un 28enne di Sarno Nicola G., lievi ferite per un 20enne di Napoli Salvatore F.

La famiglia stava rientrando da Roma in Calabria dopo un controllo medico all'ospedale Gemelli, dove la 25enne era in cura e da tempo lottava contro un tumore.