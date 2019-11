Con Simeup Crotone e Farmacia Ceraldi “Bimbi sicuri” sbarca anche a Scandale

La sicurezza del proprio bambino viene prima di tutto, dalla sicurezza in strada, in acqua, sicurezza a nanna e a tavola. Un genitore, per istinto, pensa di sapere come affrontare ogni situazione riguardo il proprio figlio. Peccato che non sempre è così. Va bene “l’istinto da genitore” ma alcune cose bisogna impararle da persone esperte.

La Farmacia Ceraldi di Scandale e Simeup Crotone, con la collaborazione di Gianluca Masapollo (Infermiere), la consigliera Mariafernanda Giovinazzi, del presidente della proloco di Scandale Adele Rizzuto e della signora Frandina, la disponibilità dell’assessore Sellaro e del Sindaco hanno presentato il corso “Bimbi Sicuri”. L’iniziativa totalmente gratuita è stata offerta a tutti i genitori, alle future neo mamme.

La Farmacia Ceraldi, punto di riferimento per il comune di Scandale, si è dotata di un defibrillatore e personale formato all’uso, diventando così una postazione Salvavita.

Ceraldi ha avuto il piacere di essere main sponsor di questa importante iniziativa, totalmente gratuita, che ha visto la presenza di 75 genitori, che hanno avuto modo di apprendere le manovre di disostruzione pediatriche, conoscere gli alimenti più pericolosi per i bambini, il taglio degli alimenti per bambini in sicurezza e informazioni sulla cardioprotezione ed impiego tempestivo del defibrillatore, provando loro stessi le manovre di disostruzione pediatriche con Istruttori BLSD certificati.

Un grande Dott. Giovanni Capocasale (medico, istruttore BLSD/PBLSD, coordinatore Nazionale Blsd Simeup), e gli istruttori del centro Simeup Crotone, hanno coinvolto tutto il pubblico presente con professionalità ed empatia.

D’altronde è questa da sempre la Mission della Simeup: proteggere, prevenire e preservare la vita dei neonati, bambini e future mamme.

Da anni è impegnata nel promuovere una costante attività sul territorio nazionale ed internazionale al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del soffocamento e formare soggetti in grado di realizzare le principali manovre di disostruzione pediatrica e neonatale.

La Simeup Crotone è una realtà attiva a livello nazionale e con sede nella città pitagorica, che conta tra i suoi istruttori e, tra i numerosi sostenitori, esponenti provenienti dal mondo sanitario e non.

Tra le sue attività portate avanti costantemente vi sono l’intervento presso scuole, ospedali e aziende al fine di svolgere un’attività di sensibilizzazione sul tema, l’attivazione di progetti a carattere nazionale ed internazionale, la donazione di defibrillatori alla comunità e la continua formazione.