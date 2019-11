Provolley pronta all’attacco con tre punti contro i cinque della Volo Virtus

Provolley è pronta con tre punti in classifica, ad affrontare gli avversari della Volo Virtus di Lamezia Terme che intanto hanno raggiunto cinque punti: la squadra pitagorica ha buone probabilità di vincere con un risultato pieno significherebbe per Celico e i suoi ragazzi scavalcare un bel po' di posizioni.

Nelle ultime settimane i crotonesi hanno incontrato tre delle squadre costruite per stare nelle posizioni di alta classifica, in qualche occasione sarebbe potuto arrivare almeno un punto, ma qualcosa ancora manca e si sta lavorando duramente durante la settimana per cercare di colmare qualche lacuna che è venuta fuori.

Quella di domani è una partita nelle corde della Provolley, che adesso vuole ritrovare la vittoria per proseguire il proprio percorso di crescita. Mister Celico dovrà verificare fino alla fine le condizioni dell'acciaccato Cotroneo, che però dovrebbe essere regolarmente in campo. Per il resto il gruppo, a parte il giovane Gallo, è al gran completo e quindi al tecnico non rimane che sfogliare la margherita e scegliere.

"Ogni partita - commenta l'allenatore biancazzurro - è utile per portare a casa punti importanti ma contro Lamezia, dopo questo periodo particolare, abbiamo la possibilità di tornare a vincere e di fare una bella prestazione. Ci proveremo in ogni modo perché sappiamo che risalire in classifica darebbe maggiore consapevolezza a tutti e con il morale alto si lavora sempre meglio. Ho diverse scelte da fare, come sempre conterà molto quanto visto in settimana".