Export. Promozione dei prodotti calabresi: prossima tappa a Colonia, poi a Marsiglia

Tutto pronto per il secondo dei tre eventi di promozione dei prodotti tipici calabresi nel contesto del Programma Attuativo per l’Internazionalizzazione 2017/2018 della Regione Calabria che avrà luogo il prossimo 21 novembre a Colonia.

"Anche questo progetto –afferma il Presidente della Regione, Mario Oliverio - rientra nella più ampia strategia di internazionalizzazione che abbiamo messo in campo conseguendo ottimi risultati nel turismo e nell'export dell'agroalimentare; altro obiettivo è stato quello di promuovere la cultura, il territorio e la storia della Calabria, facendo leva, soprattutto, sulla Dieta Mediterranea, sullo slow life dei nostri borghi e sull'enogastronomia di eccellenza e questi progetti ne sono la più ampia espressione".

L’iniziativa, inclusa nell’ambito della “Catanzaro Food Tasting Event and B2B Meetings”, sarà preceduta da una sessione di incontri b2b grazie alla collaborazione delle Camere di Commercio italiane in Germania e Francia. Il successivo appuntamento si terrà a Marsiglia il 9 dicembre prossimo dopo quello tenutosi a Zurigo nelle scorse settimane, in cui le imprese catanzaresi hanno riscosso particolare successo.

“Le sei aziende che prenderanno parte, in maniera del tutto gratuita, all’iniziativa – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi - avranno l’occasione concreta di entrare in contatto con parecchi imprenditori internazionali fortemente interessati all’introduzione dei prodotti tipici calabresi nei propri mercati di riferimento. Si tratta di un’altra delle possibilità che annualmente mettiamo a disposizione delle nostre aziende affinché abbiano l’occasione di proiettarsi sui mercati internazionali, occasioni che si inseriscono nella strategia complessiva di sviluppo dell’export locale”.