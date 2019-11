Viabilità Vibo: riunione in Prefettura, fatto il punto sulla situazione provinciale

schiarifica ed asfalto SP 58 Arena-Dasà

Si è tenuta presso la Prefettura di Vibo Valentia, una riunione relativa alla problematica della viabilità nel territorio delle Serre vibonesi.

L’incontro, seguito ai due precedenti tenutisi nei giorni 7 e 28 agosto scorsi, è valso a definire lo stato dell’attività ad oggi svolta dagli Enti a suo tempo coinvolti (Regione Calabria, Amministrazione Provinciale, ANAS, Azienda Calabria Verde, Consorzio di Bonifica, Parco Regionale Naturale delle Serre). Hanno partecipato alla riunione, come già avvenuto nelle precedenti, gli Enti suindicati, i Sindaci dei Comuni di Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, ed i rappresentanti di alcuni comitati spontanei di cittadini.

Nel corso dell’incontro, si è preso atto, in particolare, del prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria, da parte della Provincia, sulla S.P. 9. I lavori, resi possibili attraverso le somme, corrispondenti a 135mila Euro, provenienti da economie di lavori precedenti, risultano ad oggi in fase di conclusione.

Per quanto riguarda, invece, la Strada Provinciale 58, è in corso, sempre da parte dell’Amministrazione provinciale, la redazione di un progetto per 300mila Euro complessivi, i cui lavori saranno presumibilmente appaltati nei primi mesi dell’anno 2020.

Confermato, inoltre, per la strada ex. 110, assegnata per la sola gestione all’ANAS, l’investimento, da parte dell'Ente, nell’ambito del complessivo finanziamento di 15milioni di Euro, di 500mila Euro per interventi di manutenzione ricorrenti, pronto intervento ed emergenza su tutta la tratta ricadente nella provincia di Vibo Valentia, dal bivio Angitola al confine provinciale.

Il rappresentante della Regione Calabria, pur evidenziando la mancanza di competenza dell’Ente nella manutenzione delle strade, ribadisce la disponibilità dell’Ente stesso a supportare economicamente eventuali progetti al riguardo presentati dall’Amministrazione Provinciale.

L’Azienda Calabria Verde e il Consorzio di bonifica Terreno Vibonese hanno entrambi ribadito la consueta e già sperimentata disponibilità a fornire il loro supporto, su richiesta dei comuni interessati e nell’ambito di specifiche convenzioni con gli stessi, ai fini della manutenzione della viabilità urbana ed extraurbana, mediante lavori, tra l’altro, di pulizia delle cunette, di sfalciamento dell’erba ai bordi delle strade, nonché di rimozione di detriti conseguenti a frane di piccole dimensioni.

Il Commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre ha riferito di aver ricevuto da parte della Regione Calabria il finanziamento di 680mila Euro per la realizzazione di una ciclovia che da Fabrizia porta a Chiaravalle Centrale e che il 20% di tale somma potrà essere utilizzato già entro la fine del corrente mese, ai fini della realizzazione di lavori riguardanti, in particolare, la segnaletica e il ripristino del manto bituminoso.

I Sindaci dei comuni di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace, nel dare atto dell’importanza del tavolo tecnico costituto dal Prefetto, hanno dichiarato la propria soddisfazione per i risultati finora conseguiti e per le iniziative intraprese dai competenti organi allo scopo di migliorare ulteriormente la situazione della viabilità.

I Comitati hanno auspicato la soluzione dei problemi legati allo stato di precarietà delle strade.