Crotone. Prendevano il reddito di cittadinanza e spacciavano droga e metadone

I carabinieri di Crotone hanno arrestato un 51enne del posto che, titolare del reddito di cittadinanza, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nei pressi del Sert del capoluogo, lo hanno sottoposto ad una perquisizione personale, ritrovandogli un flacone di metadone da 100 ml integro ed altri flaconi vuoti.

Un successiva controllo a casa dell’uomo ha permesso di scoprire altri flaconi di metadone, per un totale di 110 ml, senza etichettatura, oltre a due grammi di marijuana e del materiale per la pesatura e confezionamento, il tutto ovviamente sequestrato. Terminate le formalità di rito, il 51enne è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pm di turno della Procura.

Deferito in stato di libertà anche un 57enne di Isola Capo Rizzuto, residente a Crotone, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, anch’egli titolare del reddito di cittadinanza, accusato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Lo stesso, sottoposto a una perquisizione domiciliare, è stato trovato con cinque grammi di marijuana e materiale per la pesatura.