Arvalia Nuoto ottiene 4ª posizione al “Terzo Meeting Città di Vibo”

Domenica scorsa, i giovanissimi atleti della piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme, hanno ancora una volta dimostrato di avere grande carattere e una forte determinazione.

La Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia è tornata comunque vincitrice con il suo quarto posto dal “Terzo Meeting Città di Vibo”, organizzato dall’asd Aqa – Hipponion Nuoto, in collaborazione con la Fin Calabria. A parlar chiaro è il medagliere della competizione, ma anche l’entusiasmo di mister Massimo Borracci, che nonostante un po’ di amarezza, è sempre più fiero dei suoi ragazzi: “è stato un peccato perdere la coppa in quel modo, ma siamo nettamente primi nelle medaglie: 17 oro, 11 argento e 6 bronzo per noi!”.

Già nella scorsa stagione l’Arvalia aveva preso parte alla medesima competizione, fermandosi però appena a metà classifica: quest’anno, invece, il team lametino è arrivato a sfiorare i primi posti, segno che il serio lavoro svolto dai tecnici Borracci e Francesco Strangis abbia portato a una crescita tangibile, a tal punto da far assumere man mano alla società una posizione rilevante all’interno dello scenario delle squadre agonistiche calabresi.





Da menzionare, quindi, i risultati conseguiti dai singoli atleti:

Danila Gullo – 1° posto nei 100m Dorso Esordienti A Femmine (1’14.49), 1° posto 100m Misti Esordienti A Femmine (1’17.67), 1° posto nei 100m Rana Esordienti A Femmine (1’28.31)

Ilaria Matti Altadonna – 1° posto 100m Dorso Ragazzi Femmine (1’12.77), 2° posto 100m Misti Ragazzi Femmine (1’15.78), 2° posto 200m Dorso Ragazzi Femmine (2’34.24)

Aurora Furci – 1° posto nei 200m Stile Libero Ragazzi Femmine (2’12.81), 1° posto nei 100m Stile Libero Ragazzi Femmine (1’01.13)

Giorgio De Pace – 1° posto 100m Misti Esordienti A Maschi (1’15.25), 1° posto nei 100m Stile Libero Esordienti A Maschi (1’02.76)

Valeria Turtoro – 1° posto 100m Misti Esordienti B Femmine (1’42.00)

Mariafrancesca Cimino – 2° posto nei 100m Misti Esordienti A Femmine (1’22.24)

Gianluca Pittelli – 1° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi (1’24.29), 2° posto nei 100m Misti Esordienti A Maschi (1’16.60), 2° posto nei 200m Misti Esordienti A Maschi (2’43.38)

Giulio Torcasio – 2° posto nei 100m Dorso Esordienti A Maschi (1’15.30)

Demis Francesco Lico – 2° posto 100m Farfalla Esordienti A Maschi (1’15.46),

Martina Maglia – 2° posto Serie 100m Dorso Esordienti A Femmine (1’18.71), 3° posto nei 100m Misti Esordienti A Femmine (1’24.15)

Leonardo Grasso – 1° posto nei 200m Dorso Ragazzi 2006 Maschili (2’23.79), 2° posto 200m Stile Libero Ragazzi 2006 Maschili (2’08.05), 2° posto nei 100m Stile Libero Ragazzi 2006 Maschili (59.74)

Angelo Talarico – 1° posto 100m Farfalla Ragazzi 2006 Maschili (1’07.38), 3° posto nei 200m Misti Ragazzi 2006 Maschili (2’29.46), 1° posto nei 200m Farfalla Ragazzi 2006 Maschili (2’29.43)

Federica Turtoro – 3° posto nei 100m Misti Ragazzi Femmine (1’16.13)

Michele Severino Aquilano – 2° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi (1’26.15), 3° posto nei 100m Misti Esordienti A Maschi (1’18.20)

Niccolò De Giorgio Vienni – 3° posto nei 200m Dorso Assoluti Maschi (2’14.22)

Benedetta Gaetano – 3° posto nei 100m Rana Ragazzi Femmine (1’24.04)

Importante, anche il 1° posto per Mariafrancesca Cimino, Danila Gullo, Gianluca Pittelli e Gabriele Muggeri nella Finale a Serie 4x50m Misti Esordienti A con un tempo pari a 2’15.67.

In miglioramento, inoltre, le performance natatorie di: Giulio Torcasio, Giorgio De Pace, Antonio DeVito, Riccardo Pio D’Ippolito, Riccardo Stranges, Domenico Piero Strangis, Gabriele Mascaro, Michele Severino Aquilano, Valeria Turtoro, Fabiola Currado, Giulia Cianflone, Rosetta Erika Caputo, Cristina Francesca Anna Galati, Giulia Rocca, Alice Vinci, Sarah Romanello, Gaia Anna Silvana Ottaviano, Benedetta Gaetano, Chiara Maria Macrì, Gaia Anna De Sando, Carol Serra, Francesco Gallo, Daniele De Luca, Giorgia Bisurgi e Marika Romanello.