“Ballando on the road in cerca di talenti” arriva in Calabria: selezioni aperte

Il viaggio di “Ballando on the road”: in cerca di talenti”, partito due settimane fa, dopo aver toccato Puglia e Campania prosegue nel Sud dello stivale e arriva per la prima volta nella storia del talent in Calabria, dove la danza si contamina con il folclore e la tradizione. Milly Carlucci e la sua squadra proseguono alla ricerca di talenti e novità nell’Italia che balla, arrivando a Reggio Calabria, il 16 e 17 novembre infatti, i casting si svolgeranno in un noto centro commerciale della città.

Parola d’ordine “stupire” ad ogni costo, per guadagnarsi un posto speciale nella prossima edizione di Ballando con le stelle. La posta in palio è altissima arrivare ai quattro appuntamenti in onda su Rai1, dove verranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Otto di loro parteciperanno al torneo “Ballando con te” in diretta il sabato sera nello show dedicato alla danza più amato della tv. Ma le occasioni di visibilità che ha in serbo il tour sono diverse, come quella di essere selezionati per il Festival Internazionale della danza organizzato da Antonio Fini a New York e passare dieci giorni indimenticabili con i migliori maestri e ballerini del mondo. Quest’anno inoltre, Milly Carlucci regala a questi giovani ballerini un’opportunità straordinaria, un vero e proprio sogno, iscrivendosi nella categoria PRO si potrà essere valutati per diventare uno dei nuovi Maestri di Ballando con le Stelle 2020.

Anche quest'anno sei le tappe in programma, dodici appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, con la passione per il ballo nel cuore. “Ballando on the road” è iniziato il 2 novembre da Altamura, in Puglia e terminerà il 15 dicembre a Roma passando per Altamura, Marcianise, Reggio Calabria, Rimini e Milano. Moltissime le novità di questa attesissima edizione iniziando da una straordinaria collaborazione, che vedrà in ogni appuntamento la presenza di Roberta Ammendola, volto noto della Tgr Nazionale portare nelle case degli italiani: racconti, storie e curiosità dal backstage di questo lungo viaggio alla ricerca di talenti. Sarà come vivere quest’avventura insieme ai veri protagonisti di “Ballando on the road”.

Ma vediamo insieme il resto di questo incredibile viaggio in cerca di talenti: per la quarta tappa arriva in Lombardia, 23 e 24 novembre, presso il Bicocca Village (Viale Sarca, angolo via Chiese, 20126 Milano MI). Quest’anno il 30 novembre e il primo dicembre, poco prima della finalissima il tour farà tappa a Rimini, Emilia – Romagna. Come di consueto “Ballando on the road: in cerca di talenti” concluderà il suo viaggio a Roma, ultima possibilità di esibirsi per chi non ha partecipato alle selezioni nelle altre regioni. Appuntamento per il gran finale, il 14 e 15 dicembre.

Gli incontri con gli appassionati del ballo inizieranno alle 13 di ogni sabato e domenica in programma.

Milly Carlucci, la regina indiscussa del ballo in tv in ogni tappa avrà al suo fianco i grandi maestri del ballo, e una giuria di esperti guidata dalla coinvolgente e severissima Carolyn Smith. Fra i maestri partecipanti alla terza tappa, in Calabria, avrete il piacere di incontrare: Veera Kinnunen, Ornella Boccafoschi, insieme a Raimondo Todaro e Samuel Peron.

A ciascun candidato è consentito iscriversi ad una sola delle tappe in programma e potrà scegliere di esibirsi in una delle due categorie. Categoria Pro: atleti agonisti con un rilevante curriculum di gare nazionali e internazionali e una consolidata esperienza di insegnamento. Categoria Open: appassionati delle varie discipline del ballo di coppia o di gruppo con o senza curriculum agonistico.

Per poter partecipare all’evento è necessario leggere attentamente il regolamento: sul sito ufficiale di Ballando on the road (https://ballandoontheroad.com/) e registrarsi compilando l’apposito Form. Una volta registrati, si riceverà una e-mail di conferma da stampare (o conservare sul proprio smartphone) e portare con sé il giorno dell’evento.