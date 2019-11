Mezzo pesante in avaria sull’A2. Chiuso tratto dell’autostrada ad Altilia

È stato chiuso al traffico un tratto dell’A2 ad Altilia, nel cosentino, dove un mezzo pesante ha avuto dei problemi e si è quindi fermato lungo le corsie dell’autostrada del Mediterraneo.

Al momento l’Anas consiglia ai veicoli leggeri l’uscita dello svincolo di ‘Altilia Grimaldi’ con rientro allo svincolo di ‘Rogliano’. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza e nel minor tempo possibile.