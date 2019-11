Scontro tra auto nel vibonese, tre feriti. Trauma cranico per donna di 78 anni

Sono tre le persone rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi questa mattina in località Donna Manna, lungo la strada provinciale 4 che collega Acquaro con Gerocarne. Per cause in corso di accertamento, due mezzi si sono scontrati provocando appunto il ferimento degli occupanti.

Destano preoccupazione, in particolare, le condizioni di salute di una donna di 79 anni che ha riportato un trauma cranico; trauma toracico, invece, per il marito di 83 anni. Lievi ferite infine per l’autista dell’altra automobile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e poi hanno trasferito tutti in ambulanza nell’ospedale di Vibo Valentia; e i carabinieri della Stazione di Arena che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.