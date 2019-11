Vertenza Carrefour, il 21 novembre incontro al Mise

Si terrà il 21 novembre alle 14 l’incontro interlocutorio tra i sindacati, una delegazioni di lavoratori del Carrefour, e il sottosegretario al Mise Alessandra Todde. Ne da notizia il segretario generale della Uil Crotone, Fabio Tomaino, per il quale l’incontro “può rappresentare un'opportunità per condividere una strategia che convinca Carrefour al rilancio e quindi allo sviluppo del sito di Crotone che, in termini di professionalità, può garantire anche un ritorno di immagine per lo stesso marchio", ha detto Tomaino che ha quindi ringraziato la parlamentare Elisabetta Barbuto senza la quale l'incontro non sarebbe stato fissato.