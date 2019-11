L’Asp di Cosenza non assume gli autisti e scatta la protesta

Prima la protesta davanti la sede dell’Asp di Cosenza, poi la richiesta di interventi dei carabinieri del Nas e della Guardia di finanza. Protagonisti della protesta sono gli autisti del 118 che hanno deciso di coinvolgere le forze dell’ordine per meglio comprendere le motivazioni per il mancato invio dei telegrammi di assunzione da parte dell’Azienda sanitaria provinciale cosentina.

I manifestanti non capiscono il motivo per cui l’Asp non abbia assunto le persone in graduatoria nonostante il decreto del commissario regionale alla sanità, Saverio Cotticelli, l’autorizzazione scritta e il sollecito protocollato alla sede commissariale di Catanzaro che invita l'Asp di Cosenza ad attingere in maniera celere allo scorrimento della graduatoria per 16 autisti del 118.

Gli autisti delle ambulanze vogliono infatti chiarimenti sulla situazione.