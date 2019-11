Il ministro Fioramonti a Polistena: “Qui lo Stato c’è”

Parte da Polistena il modello di rivoluzione culturale e cittadinanza che il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti ha deciso di portare avanti. Il ministro questa mattina è infatti impegnato in un incontro con gli studenti delle scuole del comprensorio con il presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, nel centro polifunzionale “Don Pino Puglisi”.

Il Ministero dell’istruzione e la Presidenza della Commissione Antimafia stanno lavorando a un Protocollo per realizzare nuove forme di partecipazione e interdipendenza tra mondo dell’associazionismo, della scuola e del lavoro. Miur e Presidenza della Commissione Antimafia hanno deciso di lavorare insieme per inserire la scuola nell’avanguardia della lotta alla criminalità organizzata e offrire così un nuovo modello di cittadinanza. Proveremo a realizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro non soltanto in aziende votate al profitto, ma anche nelle realtà cooperative che lavorano nel sociale e che ogni giorno si fanno carico di grandi responsabilità.

La visita proseguirà poi alla Cooperativa Valle del Marro, per incontrare studenti e professori delle scuole della Piana di Gioia Tauro, perché l’obiettivo dichiarato dal ministro è quello di “portare la presenza dello Stato, la testimonianza di uno Stato che cambia, che è dalla parte dei cittadini e soprattutto dalla parte della legalità a tutti i livelli”.

Le scuole diventano dunque per Fioramonti “presìdi di legalità e di innovazione e sono una grande forza anche per il cambiamento del Paese perché lì si fa la vera formazione”, da qui il protocollo che servirà per “dendranghetizzare la società, demafizzare la nostra comunità, utilizzando proprio le scuole con il loro potere di diffusione di nuovi valori come elemento scatenante”.