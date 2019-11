Rossano, ex operaio della centrale sale sul tetto della struttura

La centrale di Rossano

È salito al nono piano della centrale Enel di Rossano per protestare contro le promesse di lavoro non rispettate. È successo ieri notte, quando un ex operaio di 58 anni della centrale termoelettrica è salito nel locale caldaie della struttura per mettere in scena la particolare protesta.

L’uomo aveva fatto una protesta simile lo scorso 16 settembre quando era salito sulla ciminiera della centrale ad un'altezza di cento metri per chiedere di essere riassunto e dalla quale era sceso solo a seguito della promessa di essere riassunto nella struttura. Il 58enne aveva lasciato il lavoro per una migliore proposta, ma poi era rimasto disoccupato. Oggi l’ex operaio, che si sente preso in giro, ha deciso di protestare.