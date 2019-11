Platì, demolito manufatto abusivo

Proseguono gli interventi della Commissione Straordinaria di Platì per demolire i manufatti abusivi in località Arsanello, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un campo di calcio a 5.

La Commissione ha infatti disposto la demolizione di un immobile in pessimo stato. Nelle prossime settimane, la stessa commissione avvierà le attività per sgomberare gli animali e le piantagioni abusive dell'area, dove era stato realizzato un allaccio abusivo alla rete idrica comunale per irrigare le piantagioni e per far abbeverare gli animali.

Al termine delle attività, la commissione provvederà a sistemare e riqualificare sia l’area davanti il campo di calcio, che lastrada di accesso. Inoltre verranno piantati alberi e piante e verrà messa una recinzione. Gli interventi in corso di realizzazione sono finanziati con fondi della stessa Commissione Straordinaria.