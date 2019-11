Farmacie: accordo tra Asp e Federfarma Catanzaro, revocato lo sciopero

Con viva soddisfazione Federfarma Catanzaro comunica di avere raggiunto in data odierna un accordo con la Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro in merito alle competenze arretrate spettanti alle farmacie.

Com’è noto, Federfarma, - si legge in una nota - a fronte dei mancati pagamenti di ingenti importi a vario titolo spettanti alle farmacie per medicinali e presidi erogati e indennità di residenza, si era vista costretta a proclamare lo sciopero per il prossimo 25 novembre.

Tale iniziativa sindacale, per quanto estrema, si era resa necessaria per evitare un tracollo finanziario delle farmacie che si sarebbe ripercosso direttamente sulla collettività, soprattutto nelle zone più disagiate.

Con l’Accordo sottoscritto oggi, al termine di una lunga trattativa, tra la Delegazione di Federfarma Catanzaro, dott. Vincenzo Defilippo, dott. Luciano Leone, dott.ssa Cristina Murone e il dott. Stefano Raspa e i Commissari Straordinari dell’ASP di Catanzaro, dott. Salvatore Gullì e dott.ssa Franca Tancredi, l’ASP si è impegnata a pagare tre mensilità arretrate per la farmaceutica, l’indennità di residenza 2018 e le fatture di presidi ed ausili in scadenza. All’incontro erano presenti per l’ASP anche il Direttore Amministrativo dott.ssa Elga Rizzo e il Direttore del GREF dott. Alberto D’Arrò.

I pagamenti dovranno essere effettuati, secondo l’Accordo, in tre scadenze, la prima delle quali è fissata al 20 novembre prossimo. A fronte di ciò Federfarma si è impegnata a revocare lo sciopero.

I farmacisti sono ben lieti di poter evitare lo sciopero che era stato indetto con una volontà unanime solo per consentire ai cittadini di poter continuare a usufruire del servizio che le farmacie garantiscono 24 ore al giorno, per 356 giorni l’anno.