Gli studenti dell’Istituto Ciliberto di Crotone presenti al Salone dell’orientamento

I discenti crotonesi dell’Istituto “M. Ciliberto” di Crotone, hanno partecipato ieri alla seconda delle tre giornate del Salone dell’orientamento, evento organizzato a Reggio Calabria e rivolto agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado, per intraprendere o meno la decisione di continuare gli studi oppure fare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Ad organizzare l’uscita è stato il professor Antonio Cacozza mentre ad accompagnare le classi V A, V B e V C dell’istituto Trasporti e Logistica sono stati gli insegnanti Antonio Bompignano ed Anna Canino che hanno supervisionato le attività svolte dagli allievi. Una giornata decisamente proficua che ha permesso agli studenti che vi hanno partecipato, di avere più chiare le idee per il futuro immediato.

Gli studenti del Ciliberto sono stati liberi di aggirarsi per i vari stand, quelli ritenuti più interessanti, per ascoltare, porre domande e soprattutto schiarirsi le idee. In molti inoltre si sono cimentati nell’utilissima simulazione del test di ingresso per accedere ai corsi di laurea e partecipato a convegni atti a dare informazioni utili, sia per il mondo accademico sia per quello lavorativo.

Il Salone dell’orientamento non è altro che il punto di incontro fra studenti in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado, università calabresi, altre università ed alcune aziende alla ricerca dei profili migliori.