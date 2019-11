Sinergia istituzionale. Terminato l’incontro tra il prefetto Galeone e il sindaco Papasso

Prima uscita istituzionale del neo eletto sindaco della Città di Cassano All’Ionio Gianni Papasso, dopo la sua proclamazione avvenuta a cura dell’Ufficio Centrale Elettorale, presieduto da Giuliana Gaudiano, magistrato presso il Tribunale di Castrovillari.

Nella mattinata odierna, Gianni Papasso, eletto sindaco per la terza volta consecutiva lo scorso 10 novembre si è recato a Cosenza, presso la sede dell’Ufficio Territoriale del Governo, per portare il suo saluto al Prefetto Paola Galeone, che lo ha accolto con grande cordialità e cortesia.

L’incontro, è stato caratterizzato dall’impegno reciproco di privilegiare la massima leale collaborazione istituzionale. Il Prefetto Galeone, quale rappresentante del Governo in provincia di Cosenza, per il ruolo e i compiti istituzionali assegnatigli dalla legge, rappresenta l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, coordinatore delle emergenze di protezione civile, garante dei diritti civili, responsabile della funzionalità del sistema della pubblica amministrazione, mediatore dei conflitti sociali.

E’ un sicuro punto di riferimento, insomma, delle istituzioni locali e dei cittadini, per supportare lo sviluppo sociale del territorio e assicurare le migliori condizioni di convivenza civile. Soddisfazione per l’esita della visita, al rientro in città, è stata espressa dal sindaco Gianni Papasso.