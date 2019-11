Ottimi piazzamenti per i Nuotatori Krotonesi al III Meeting “Città di Vibo Valentia”

È in occasione del III Meeting "Città di Vibo Valentia" che si è svolta la prima uscita stagionale dell'Asd Nuotatori Krotonesi.

E sono stati ottimi i piazzamenti fatti registrare da tutti gli esordienti che hanno partecipato al meeting, anche dai principianti che sono entrati in acqua in manifestazioni federali Fin per la prima volta in assoluto.

Parliamo di Lucchetta Rosaines, D’Alessandro Matteo, Palamá Carlo, Otranto Godano Angelica, Pugliese Mattia, Napolitano Michele, De Rosa Alessandro, Trombetta Roberta Maria, Parise Nikolaj, Baiamonte Mattia, Mocanu Ianis e Marchio Davide.

Tra i medagliati ricordiamo, De Gennaro Marco, primo classificato nella categoria Es A 100 dorso. Centrati e anche riconfermati vari podi con Carbone Emanuele Pio, Innaro Claudia, Luzzaro Emanuele, Salerno Raffaele e Fonte Lorenzo. Per la categoria i vari podi sono stati centrati da Ciampà Ilenia, terza classificata categoria Rag 200 rana, De Rosa Andrea, primo classificato categoria R14 200 rana, e secondo classificato categoria R14 100 rana.

Barberio Miriam, seconda Assoluta 200 dorso e terza Assoluta 100 dorso, Zizza Nikolaj, secondo Assoluto 200 farfalla.

Ilaria Fonte, in evidente crescita generale, si riconferma la nuotatrice a dorso in ambito femminile più forte in Calabria, in quanto ristabilisce dopo soltanto una settimana, due record regionali Assoluti, mancando la qualificazione ai prossimi campionati italiani assoluti di marzo per solo 8 decimi nei 200 dorso, e 4 decimi nei 100 dorso. Nei 200 dorso è prima assoluta con il tempo di 2’13,86” (record regionale), nei 100 dorso è prima assoluta con il tempo di 1,02,30” (record regionale).

Molto soddisfatti della prima uscita stagionale, soprattutto in ottica futura, i due tecnici dell'Asd Nuotatorikrotonesi Giorgio Tutone e Leonardo Fonte.