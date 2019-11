In aeroporto, da Lamezia a Francoforte con due proiettili nella giacca: denunciato

Un 55enne originario del crotonese ma residente da diversi anni in Germania, è stato deferito per detenzione abusiva di munizioni per armi comuni.

È accaduto il 6 novembre scorso presso lo scalo Lametino mentre stava per prendere un aereo diretto a Francoforte, ma senza farla franca poiché le apparecchiature del varco partenze internazionali hanno immediatamente segnalato qualcosa di strano.

È così che nel corso di una perquisizione personale, gli sono stati trovati nella tasca della giacca due proiettili calibro 6,35.

L’uomo, accompagnato negli uffici della Polizia, non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione in merito al possesso dei proiettili ed è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria.