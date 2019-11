Emergenza climatica. Sinergia tra Comune di Cassano e Consorzio Bonifica

Gianni Papasso

Appena proclamato e immesso nelle proprie funzioni istituzionali, il neo eletto sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, ha indirizzato una comunicazione al presidente del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Ionio cosentino, con sede in Trebisacce, Marzio Blaiotta, in cui ha chiesto collaborazione per superare in fretta l’emergenza registratasi in alcune aree del vasto comprensorio comunale, dovuta alle recenti avversità atmosferiche.

Il primo cittadino, nell’istanza sensibilizza il destinatario a disporre gli interventi necessari al fine di attivare i settori competenti della macchina comunale, ed eliminare gli inconvenienti segnalati.