Nasce al “ Pugliese Ciaccio” l’ambulatorio integrato di oncologia medica e di radioterapia

E’ in atto il processo di ottimizzazione del percorso diagnostico terapeutico attivato per curare le donne affette da cancro della mammella.

La BREAST UNIT dell’Azienda Ospedaliera “ Pugliese Ciaccio” di Catanzaro sta portando avanti a pieno regime l’impegno a migliorare sempre di più l’assistenza delle donne che ad essa si rivolgono, per la cura delle patologie tumorali della mammella. A tale fine, è stato attivato, lunedì e giovedì, presso il presidio DELELLIS,( ex Ciaccio), a Catanzaro, un ambulatorio combinato di Radioterapia ed Oncologia Medica.

Lo sforzo profuso dalle due dirigenti responsabili , la dottoressa Elvira Mazzei, per la radioterapia, coadiuvata dalla dottoressa Caterina Mezzotero e dal dottore Pasquale Vitucci e la dottoressa Rosanna Mirabelli, per la oncologia medica , coadiuvata dalla dottoressa Caterina Battaglia e dal dottore Guido Carillio, è stato quello di consentire alle pazienti che devono sottoporsi a trattamento medico oncologico e radioterapico per malattia tumorale della mammella, di poter essere viste nella stessa seduta dagli specialisti dei due settori che, di collegiale accordo, decidono i modi ed i tempi della terapia combinata a garantire una maggiore possibilità di successo delle terapie, e di guarigione delle donne affette da cancro mammario.

Questo ambulatorio congiunto, è stato fortemente voluto dal coordinatore clinico della Breast Unit dell’azienda ospedaliera “ Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, dottor Francesco Abbonante, che afferma: “ è un dovere morale di tutti noi operatori sanitari che ci interessiamo alla cura del cancro della mammella, unire i nostri sforzi , per potere dare il massimo di assistenza alle nostre conterranee. Dobbiamo meritare la loro fiducia , dobbiamo riuscire ad evitare le migrazioni sanitarie. Dobbiamo dare una protezione a 360 ° alle donne affette da cancro della mammella , che deve sentirsi protetta, coccolata dal pool. NON PIU’ IL CHIRURGO ONNIPOTENTE CHE DECIDE DA SOLO DELLA STRATEGIA DA SEGUIRE, un Pool fatto di tutte le branche necessarie, dal fisioterapista per la ripresa della completa mobilità , allo psico oncologo, che saprà curare anche i dolori psicologici, dal chirurgo demolitore, al chirurgo plastico ricostruttore, dal radiologo interventista, che con macchine sempre più sofisticate saprà eseguire prelievi sempre più mirati e all’anatomopatologo dedicato che darà risposte diagnostiche sempre più precoci, per consentire un sempre più rapido inizio del percorso terapeutico , chirurgico, medico radioterapico. Le donne hanno il diritto / dovere, per farsi ben curare, di scegliere organizzazioni complete che seguono i dettami imposti da EUSOMA e da SENONETWORK che coordinano l’attività di organizzazione delle Breast Unit, in Italia ed in Europa. E’ nostro impegno ampliare i confini di azione di questa BREAST UNIT e sono già iniziati i contatti con tutte le realtà Scientifiche Calabresi che si interessano di cancro della mammella, ed è stato proposto loro di entrare a fare parte di una unica organizzazione che possa gestire l’argomento su tutto il territorio regionale, al fine di creare una rete di assistenza efficiente presente su tutto il territorio regionale .”