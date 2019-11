Cirò. Cacciava illegalmente: sequestrati fucile e munizioni, denunciato

I carabinieri forestali di Cirò hanno sorpreso e denunciato un uomo che cacciava illegalmente in località Solaggio del centro in provincia di Crotone, e che aveva già abbattuto alcune allodole aiutandosi con un richiamo non consentito. Il fucile, inoltre, era senza riduttore.

I forestale sono stati attratti dal rumore degli spari e si sono avvicinati all’area da dove provenivano. Il cacciatore, vedendo a distanza i militari, ha cercato di nascondere il richiamo in un cespuglio, inutilmente perché i carabinieri lo hanno notato e subito recuperato.

Altri accertamenti hanno consentito di appurare che il fucile semiautomatico usato dall’uomo fosse privo di riduttore del numero di colpi utilizzabili. Secondo quanto previsto dalla legge nazionale sulla caccia, così, i militari hanno sequestrato l’arma e le munizioni, il richiamo e le allodole abbattute (che sono state distrutte).

Il cacciatore, un 41enne originario del posto, è stato deferito alla Procura della Repubblica per la violazione della legge per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.