Ondata di maltempo nel catanzarese, tetto scoperchiato finisce sui binari

Il vento forte che nella giornata di ieri ha imperversato incessantemente un po’ dappertutto in Calabria, ha creato diversi disagi e danni, soprattutto scoperchiando tetti come quello che ieri sera è stato divelto su un edificio di viale Magna Grecia, nella zona Sud di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti, poco prima delle 10, i vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale che hanno messo in sicurezza la copertura in lamierato del capannone di una officina meccanica che si era staccato, finendo in parte sui binari della rete delle Ferrovie della Calabria e l’altra nel parcheggio di un supermercato che si trova a poca distanza.

I pompieri hanno dunque rimosso le lamiere, liberando sia la linea ferrata che l’area parcheggio, avvisando anche i tecnici delle FdC così da far interrompere il traffico ferroviario ed eseguire le opportune verifiche sulla tratta.

Tra i diversi interventi, numerosi solo nella giornata per le avverse condizioni metereologiche, anche quello a Taverna, dove una squadra del distaccamento volontario dei Vvff ha dovuto rimuovere, sulla provinciale 109 della Sila, nel tratto che collega a Sorbo San Basile, del materiale franato sulla strada dopo uno smottamento.

I pompieri anche in questo caso hanno “ripulito” il manto e messo in sicurezza la zona rispristinando il traffico veicolare e allertando i tecnici della Provincia per le verifiche del caso.

Successivamente, la stessa squadra ha dovuto rimuovere un albero abbattuto dal vento forte sulla SP25 tra Arsanise e Catanzaro.