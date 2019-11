Lamezia, Rampelli: “Straordinaria crescita di FdI, primo partito in città”

“Fratelli d’Italia raggiunge risultati oltre ogni aspettativa a Lamezia Terme con l’11,82%. Non solo siamo il primo partito del centrodestra, ma siamo il primo partito in assoluto in città. Un traguardo raggiunto grazie all’autorevolezza di Giorgia Meloni e alla credibilità dei dirigenti regionali e locali, l’on. Wanda Ferro, coordinatrice provinciale, Gino Vescio coordinatore cittadino e Rosario Aversa, vice coordinatore regionale. Il che non può che rafforzare il nostro impegno in vista della prossime elezioni regionali”. È quanto dichiara Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.