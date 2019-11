Il maltempo continua a seminare danni nel crotonese: un ferito

L’ondata di maltempo non lascia tregua sul territorio crotonese da ormai più di 12 ore. Oltre ai disagi sulle arterie stradali si contano numerosi danni ad abitazioni, negozi, aziende agricole e il particolar modo nella la zona del marchesato dove si registra anche un ferito.

Si tratta di un uomo di Scandale che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Crotone per un grave taglio sul viso provocato da un vetro andato in frantumi. Da quanto si apprende, il malcapitato avrebbe provato a chiudere una finestra che era stata aperta dal vento ma è rimasto ferito al volto.

Ancora vetri in frantumi, tetti scoperchiati e auto danneggiate anche nel comune di Cutro dove, inoltre, nella zona industriale ci sono stati gravi danni alle imprese e un camion con rimorchio che era fermo in un piazzale è stato ribaltato.

Nel cirotano disagi legati alla mancanza di energia elettrica dalle prime ore del mattino causata da problemi alla linea provocata dal vento.

Canne fumarie abbattute, recinti crollati e capannoni scoperchiati anche nella zona di Capo Colonna. Sempre nel crotonese, un negozio di pneumatici è stato letteralmente devastato e le gomme sono state disperse per strada. Un pezzo di tetto in lamiera è finito in una piazzetta per fortuna senza provocare feriti o danni alle auto parcheggiate.

Diversi incvece gli automobilisti bloccati sulle strade provinciali intralciate dagli alberi caduti. Sulla provinciale tra Roccabernarda e Santa Severina carabinieri e polizia municipale sono intervenuti per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati dal fango finito sulla strada.