Inchiesta Piscina. Prefettura “reintegra” Pugliese, ora si attendono le dimissioni

Era attesa - dopo la decisione di ieri sera del Gip Michele Ciociola di annullare il divieto di dimora - ed è puntualmente arrivata questo pomeriggio la conferma che la Prefettura pitagorica ha revocato la sospensione dalla carica di sindaco per Ugo Pugliese.

La misura, nel rispetto della Legge Severino, era stata adottata dall’ufficio territoriale di Governo il giorno dopo l’indagine della Procura crotonese sulla gestione della piscina comunale in cui Pugliese, com'è noto, è indagato (QUI).

Durante l’interrogatorio di garanzia del sindaco, tenutosi ieri pomeriggio, lo stesso primo cittadino aveva avanzato al Gip la richiesta di poter tornare in città, ribadendo la sua scelta di dimettersi subito dopo ma da “Sindaco in carica” e non da “Sindaco sospeso” (QUI).

È così è stato, il magistrato ha accolto l’istanza del primo cittadino, cosicché la Digos ha comunicato alla Prefettura l’avvenuta revoca del provvedimento del divieto di dimora e quest’ultima ha “completato” l’iter col reintegro del Sindaco, come prevede sempre la Legge Severino.

Il prossimo passo, prettamente politico, sarà presumibilmente ed ora la presentazione ufficiale delle dimissioni da parte di Pugliese con il successivo e conseguente scioglimento del Consiglio Comunale.

Nel frattempo giunge notizia che anche uno degli altri indagati, l’assessore allo sport Giuseppe Frisenda, anche lui sospeso dall’incarico, abbia rassegnato le dimissioni.