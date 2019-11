Dramma a Strongoli, clochard muore sulla spiaggia per il freddo pungente

Potrebbe essere morta per cause naturali o forse per le basse temperature della notte scorsa una donna ritrovata sull’arenile di Strongoli Marina, popolosa cittadina a nord della costa jonica del crotonese.

Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura del capoluogo, a fare però chiarezza sulle cause effettive del decesso della vittima, che da quanto appreso non aveva documenti per cui è al momento sconosciuta la sua identità.

Elemento certo è che la donna, senza fissa dimora, si sia accampata sulla spiaggia, in una tenda, insieme ad altri senzatetto. Le temperature rigide di queste ore, soprattutto durante la scorsa notte, potrebbero esserle state dunque fatali. Gli accertamenti e le indagini sul caso le stanno curando i carabinieri della stazione locale.