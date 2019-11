Tutti in piedi al Grandinetti per applaudire “Up&Down” di Paolo Ruffini

Standing ovation e 10 minuti di applausi hanno salutato i protagonisti della serata al Teatro Comunale Grandinetti per lo spettacolo Up&Down di e con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius, per la regia di Lamberto Giannini.

E sono proprio l’amore, la bellezza e la felicità i temi cardine di questa performance che nelle intenzioni del conduttore dovrebbe essere un grande One Man Show. Tuttavia, le incursioni di una banda di “disturbatori seriali” fanno svanire i sogni di grandezza del protagonista conferendo allo spettacolo un’atmosfera surreale, comica e dissacrante.

Paolo Ruffini e i ragazzi della compagnia Mayor Von Frinzius mettono in scena uno spettacolo che, sovvertendo tutte le convenzioni teatrali, sa divertire e commuovere. Il filo invisibile che lega i vari “quadri” sono le emozioni e le relazioni umane. Ruffini si rivela gran mattatore capace di affrontare, senza ipocrisie e con il potere dirompente delle parole, il significato di abilità e disabilità, non in riferimento ai limiti fisici o psichici, quanto come incapacità dell’uomo di oggi di saper apprezzare la bellezza e come rinuncia alla ricerca della felicità.

Un altro grande successo per la rassegna teatrale Vacantiandu con la direzione artistica di Diego Ruiz e Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta. Uno spettacolo che l’Associazione teatrale I Vacantusi ha fortemente voluto nella propria stagione teatrale per omaggiare i ragazzi speciali della Lucky Friends di Lamezia Terme, un’associazione sportiva no profit nata del 2012 e impegnata nell’inserimento di ragazzi con disabilità nel mondo dello sport.

Anche per Paolo Ruffini il consueto omaggio della tradizionale maschera, simbolo della rassegna Vacantiandu, ideata dal graphic designer Alessandro Cavaliere e realizzata dal maestro Raffaele Fresca.