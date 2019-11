Anniversario premio Nobel a Marconi, mostra della Rai in Calabria

In occasione dell'Anniversario dei 110 anni dal conferimento del Premio Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi , la Biblioteca Nazionale di Cosenza, in collaborazione: con il MIBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con Direzione Generale Biblioteche e con la Sede Regionale Rai per la Calabria, ha deciso di organizzare la mostra dal titolo “Il valore della comunicazione. La Rai in Calabria ".

L'inaugurazione si terrà il 14 novembre alle 16:30 nella sala "G. Giacomoantonio" Biblioteca Nazionale, Piazzetta Toscano - Cosenza. L’esposizione, che sarà aperta fino al 14 dicembre, verrà aperta dal documentario sui 60 anni della Rai in Calabria.

La Cerimonia di inaugurazione sarà impreziosita dall'intervento sugli studi di Marconi da parte del Prof. Gabriele Falciasecca ( in video conferenza da Bologna), Professore emerito dell' Università di Bologna e Scienziato di fama mondiale sulle Telecomunicazioni in generale ed in particolare sulle radiocomunicazioni mobili, nonché' per diversi lustri Presidente della Fondazione Gugliemo Marconi. A Falciasecca di recente è stata conferita la cittadinanza Onoraria del Comune di Longobucco in quanto un suo avo era nato e vissuto proprio nella cittadina calabrese.

La Biblioteca Nazionale di Cosenza in accordo con la Cineteca della Calabria e la Sede Regionale RAI per la Calabria ha inserito nella iniziativa: il valore della comunicazione - Edizione 2019, la mostra sulla RAI all'interno in contemporanea con un'altra mostra/manifestazione su Mario Gallo, produttore cinematografico e televisivo, scrittore e giornalista nato a Rovito in provincia di Cosenza.