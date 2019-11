Ritardi nei lavori del fiume Crati, Abate (M5S) diffida la Regione

Rosa Silvana Abate, senatrice del Movimento 5 stelle, ha infilato una “diffida alla Regione Calabria e ai competenti uffici in riferimento ai lavori sull’argine del Fiume Crati. Lo scorso 21 agosto, infatti, ho appreso da una comunicazione ufficiale pubblicata proprio sul sito della Regione Calabria che era stata avviata la procedura per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del tratto del fiume Crati e del torrente Muzzolito in località Thurio nel comune di Corigliano Rossano oggetto della triste alluvione del novembre dello scorso anno che ha distrutto interi raccolti e greggi”.

Diffida presentata perché dal “dal 21 agosto ad oggi sono passati oltre due mesi e i lavori sarebbero dovuti cominciare già da un pezzo mentre le prime piogge continuano già a cadere sulla Sibaritide”.

L’Abate nel suo comunicato stampa ha poi deciso di ricostruire l’excursus della vicenda. “La Regione Calabria aveva pubblicato in data 8 agosto 2019 il bando di gara per la selezione dell'impresa che dovrà realizzare i lavori per il rifacimento e consolidamento degli argini. L’importo complessivo dell'intervento è di 900.000 euro e la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per giorno 9 settembre 2019. L’obiettivo era concludere la procedura per l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro la fine del mese di settembre, per consentire finalmente la definitiva messa in sicurezza e il ripristino della officiosità idraulica del tratto di fiume Crati.

“Settembre è ormai passato e si sta concludendo anche ottobre. La gente di Thurio ha timore che possano tornare gli incubi dello scorso anno e, dunque, bisogna far presto. Devo segnalare che, con rammarico, la presente richiesta fa seguito a quella già inviata lo scorso venerdì 20 settembre, oltre un mese fa, ma alla quale ancora non ho ricevuto risposta”.