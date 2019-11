Calabria flagellata dalla violenta ondata di maltempo, disagi in tutta la regione

I disagi nel catanzarese

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Calabria nelle ultime ore sta creando numerosi disagi così come danni un po’ dappertutto nella regione.

Pioggia e vento stanno letteralmente mettendo a dura prova gli uomini dei Vigili del Fuoco nel catanzarese, inondati da richieste di interventi, sebbene non siano state segnalate e fortunatamente particolari criticità.

Divere le arterie stradali allagate per le abbondanti precipitazioni, in particolare nei pressi della Facoltà di Farmacia, nella frazione di Roccelletta di Borgia. I pompieri stanno anche recuperando alcune auto rimaste impantanate, tra una pattuglia della polizia municipale che stava effettuando delle verifiche.

Allagato il sottopasso della strada provinciale che conduce a San Floro, in prossimità della Cittadella Regionale. Sul posto sta operando una squadra dei Vvf nella relativa attività di prosciugamento.

Numerosi gli alberi divelti e rami spezzati sulla strada per Girifalco su cui stanno lavorando invece i volontari del distaccamento locale. Altre richieste riguardano pannelli di copertura e tegole che sono state divelte dal forte vento tra i comuni di Simeri e Zagarise.

Quanto sempre al catanzarese, i vigili hanno dunque aumentato il dispositivo di soccorso del comando provinciale richiamando in servizio il personale e così poter far fronte alle numerose richieste.

Non va meglio nel vibonese: anche qui i pompieri sono stati costretti ad intervenire per liberare le strada, in varie zone della provincia, dopo il crollo di grossi alberi che hanno conseguenzialmente bloccato la circolazione su arterie molto trafficate.

Situazioni critiche sono segnalate a Sant’Onofrio, Maierato, Francavilla Angitola, Brognaturo, Sorianello e Vazzano. Alcuni interventi sono attualmente in corso per riaprire al traffico alcune strade secondarie che, nell’entroterra risultano ancora ostruite dalla presenza di tronchi caduti nella notte. Non si segnalano però danni ad abitazioni né tantomeno persone ferite.

Ancora sottoposta all’allerta Rossa (QUI) la costa jonica che all’alba è stata letteralmente “aggredita” da violenti temporali, forti raffiche di vento. Allagamenti segnalati su strade e scantinati, così come cadute di alberi, tetti e cartelloni pubblicitari.

Raffiche violente di vento anche nel crotonese e nel reggino (tra Bianco e Siderno). Disagi sono stati registrati anche nella zona sud della città di Reggio Calabria, dove fango e detriti hanno letteralmente invaso il vialone che porta all'aeroporto, tanto da bloccarne l'accesso.

Disagi, infine, si potranno registrare sulla circolazione ferroviaria, soprattutto sulla tratta Reggio Calabria-Catanzaro Lido-Crotone- Sibari e sulla Catanzaro Lido-Lamezia Terme. Trenitalia ha previsto un servizio sostitutivo con autobus, che sarà attivato in base all’evolversi delle condizioni meteo.