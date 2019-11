Investito dallo specchietto di un furgone, sbatte la testa e muore in ospedale

Stava andando alla sua auto quando sarebbe sopraggiunto un furgone che l’avrebbe colpito con lo specchietto facendolo rovinare a terra e sbattere la testa procurandogli un forte trauma cranico.

Questa una prima ricostruzione - ovviamente ancora tutta da confermare - dell’incidente che ieri mattina ha visto protagonista un 50enne di San Marco Argentano, Roberto Verta, che soccorso e poi portato in ospedale e purtroppo deceduto. Il fatto è accaduto intorno a mezzogiorno di lunedì sulla statale 19, in via Trieste, a Settimo di Montalto, nel cosentino.

L’autista del furgone si è subito fermato per prestare i soccorsi insieme a molte persone che hanno assistito alla scena ed avvertito il 118. Sul luogo è intervenuta un’ambulanza che ha accompagnato la vittima, che respirava autonomamente ma era parzialmente incosciente, al pronto soccorso dell’Annunziata del capoluogo bruzio.

Ricoverato in prognosi riservata i traumi riportati sarebbero stati però talmente gravi da comportare, nel tardo pomeriggio, la morte di Verta.